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        Ordu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Ordu'da, 2024 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Vekili Ayhan Durmuş başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 16:40 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:43
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        Ordu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Ordu'da, 2024 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Vekili Ayhan Durmuş başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Durmuş, Hükümet Konağı Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, ilde yapılan kamu yatırımları hakkında bilgi verdi.

        2024 Eylül sonu itibarıyla Ordu'da kamu yatırım projesi sayısının 304 olduğunu belirten Durmuş, yatırımların toplam proje bedelinin 56 milyar 84 milyon lira olduğunu aktardı.

        Durmuş, "Önceki yıllar harcaması 20 milyar 43 milyon lira, yılı ödeneği 11 milyar 354 milyon lira, yıl içi harcaması 6 milyar 199 milyon lira olup toplamda projelere 26 milyar 242 milyon lira harcama yapılmıştır. Buna göre yatırımlarda projelerin toplam bedeline göre yüzde 46,79 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

        Yatırımcı kurum ve kuruluşların, İl Yatırım Takip Sistemi'ne girdiği verilere göre kentte yürütülen 304 kamu yatırım projesinden 152'sinin devam ettiğini anlatan Durmuş, 9'unun ihale, 7'sinin tasfiye, 67'sinin de proje aşamasında bulunduğunu kaydetti.

        Yıl içerisinde 69 projede yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlanarak yatırımların tamamlandığını vurgulayan Durmuş, 304 yatırım projesinin 31'inin Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne, 59'unun ilçe belediyelerine, 214'ünün ise yatırımcı il ve bölge müdürlüklerine ait olduğunu belirtti.

        Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile sanayi ve ticaret konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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