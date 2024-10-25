Ordu Şehir Hastanesi'nin yol güzergahlarında çalışma yapıldı

Ordu'da yapımı devam eden Şehir Hastanesine ulaşım sağlayacak olan yol güzergahlarında çalışma gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu'ya sağlık alanında sınıf atlattıracak Şehir Hastanesinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde belediyenin özellikle ulaşım ve altyapı çalışmalarında önemli rol üstelendiği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda Şehir Hastanesi için ekip ve ekipmanların seferber edildiği, hastaneye ulaşım sağlaması adına alternatif güzergah için çalışmalara başlandığı kaydedildi.