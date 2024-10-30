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        Ordu Üniversitesi'nde yeni akademik yıl törenle açıldı

        Ordu Üniversitesi'nde 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 17:53 Güncelleme: 30.10.2024 - 18:14
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        Ordu Üniversitesi'nde yeni akademik yıl törenle açıldı
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        Ordu Üniversitesi'nde 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, üniversitenin konferans salonunda düzenlenen törende, 2006'da temelini attıkları üniversitedeki gelişmeleri takdirle izlediklerini söyledi.

        Şehir ile üniversitenin entegrasyonunun önemine işaret eden Güler, "Bu noktada biraz daha aktif olmamız lazım. Son yıllarda epey bir faaliyet var ama bunu biraz daha uygulama merkezi halinde şehirle bir araya getirebiliriz. Mesela birçok konuda ortak proje yapabiliriz." dedi.

        Belediyenin yürüttüğü projeleri anlatan Güler, bazı projeler için üniversiteden katkı beklediklerini anlattı.

        Rektör Prof. Dr. Orhan Baş ise kuruluşlarından bugüne kadar geçen 18 yılda bilgi ve bilimin rehberliğinde kararlı adımlarla ilerlediklerini aktardı.

        Üniversite bünyesinde 3 enstitü, 14 fakülte, 1 yüksekokul ve 12 meslek yüksekokulu bulunduğunu belirten Baş, 1600 akademik ve idari personel ile 20 bini aşkın öğrenciye hizmet vererek nitelikli büyümenin haklı gururunu yaşadıklarını vurguladı.

        Baş, geleceğe dönük hedefleri doğrultusunda eğitim alanında kazandıkları başarıları daha da ileriye taşımak için var güçleriyle çalışacaklarının altını çizdi.

        "Gelecek İçin Bilim: Bilim Disiplinleri Etkileşimi" konulu ilk ders ise Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker tarafından verildi.

        Müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi sunulan törende, fakülte ve yüksekokullara puan türüne göre birincilikle yerleşen öğrenciler ödüllendirildi.

        Profesör ve doçent kadrosuna atanan akademisyenlerin de biniş giydiği programa, Vali Muammer Erol, Başsavcı Hasan Uçak, Baro Başkanı Birsen Uçar, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, diğer ilgililer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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