Ordu Üniversitesi'nde yeni akademik yıl törenle açıldı

Ordu Üniversitesi'nde 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, üniversitenin konferans salonunda düzenlenen törende, 2006'da temelini attıkları üniversitedeki gelişmeleri takdirle izlediklerini söyledi.

Şehir ile üniversitenin entegrasyonunun önemine işaret eden Güler, "Bu noktada biraz daha aktif olmamız lazım. Son yıllarda epey bir faaliyet var ama bunu biraz daha uygulama merkezi halinde şehirle bir araya getirebiliriz. Mesela birçok konuda ortak proje yapabiliriz." dedi.

Belediyenin yürüttüğü projeleri anlatan Güler, bazı projeler için üniversiteden katkı beklediklerini anlattı. Rektör Prof. Dr. Orhan Baş ise kuruluşlarından bugüne kadar geçen 18 yılda bilgi ve bilimin rehberliğinde kararlı adımlarla ilerlediklerini aktardı. Üniversite bünyesinde 3 enstitü, 14 fakülte, 1 yüksekokul ve 12 meslek yüksekokulu bulunduğunu belirten Baş, 1600 akademik ve idari personel ile 20 bini aşkın öğrenciye hizmet vererek nitelikli büyümenin haklı gururunu yaşadıklarını vurguladı. Baş, geleceğe dönük hedefleri doğrultusunda eğitim alanında kazandıkları başarıları daha da ileriye taşımak için var güçleriyle çalışacaklarının altını çizdi.