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        Ordu'da trafik kazasında öğrencinin ölümüne neden olan öğretmene hapis cezası

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde okul bahçesindeki trafik kazasında 7 yaşındaki öğrencinin ölümüyle ilgili tutuklanan öğretmen, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 16:27 Güncelleme: 31.10.2024 - 16:27
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        Ordu'da trafik kazasında öğrencinin ölümüne neden olan öğretmene hapis cezası
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde okul bahçesindeki trafik kazasında 7 yaşındaki öğrencinin ölümüyle ilgili tutuklanan öğretmen, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dördüncü duruşmaya tutuklu sanık Banu Kaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda, kazada hayatını kaybeden Miray Arslan'ın annesi Eda ve babası Yakup Arslan ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Savcı mütalaasında, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını, tutuklulukta geçen süre değerlendirildiğinde tahliyesine karar verilmesini talep etti.

        Baba Yakup Arslan ise sanığın cezalandırılmasını istediklerini ifade ederek, "Tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istiyorum." dedi.

        Sanık Banu Kaya da mütalaada aleyhine olan hususları kabul etmediğini belirterek, "Çok üzgünüm. Onların yerinde ben ya da bir başkası da olabilirdi. Keşke yaşanmasaydı. Tahliyemi talep ederim." şeklinde savunma yaptı.

        Mahkeme heyeti, sanığa "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Heyet ayrıca, trafik düzeninin gerektirdiği özen yükümlülüğüne aykırı davranışı nedeniyle Kaya'nın 2 yıl süreyle sürücü belgesini kullanmasının da yasaklanmasını kararlaştırdı.

        - Olayın geçmişi

        2 Eylül'de, Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokul ve Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Banu Kaya, 52 BK 790 plakalı otomobille bahçeye girdiği sırada uyum haftası kapsamında okula gelen öğrenci Miray Arslan'a çarpmıştı.

        Ağır yaralanan çocuk 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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