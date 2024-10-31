Ordu'da trafik kazasında öğrencinin ölümüne neden olan öğretmene hapis cezası

Ordu'nun Altınordu ilçesinde okul bahçesindeki trafik kazasında 7 yaşındaki öğrencinin ölümüyle ilgili tutuklanan öğretmen, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dördüncü duruşmaya tutuklu sanık Banu Kaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda, kazada hayatını kaybeden Miray Arslan'ın annesi Eda ve babası Yakup Arslan ile taraf avukatları hazır bulundu.

Savcı mütalaasında, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını, tutuklulukta geçen süre değerlendirildiğinde tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Baba Yakup Arslan ise sanığın cezalandırılmasını istediklerini ifade ederek, "Tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istiyorum." dedi.

Sanık Banu Kaya da mütalaada aleyhine olan hususları kabul etmediğini belirterek, "Çok üzgünüm. Onların yerinde ben ya da bir başkası da olabilirdi. Keşke yaşanmasaydı. Tahliyemi talep ederim." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, sanığa "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.