Ordu'da otel çalışanı 5. kattan düşerek öldü

Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Türköz'ü ilçedeki özel hastaneye götürmek için ambulansa aldı. Türköz'ün hastaneye ulaşamadan yolda yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu'ndaki bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Ferda Türköz, işletmenin 5. kat hizasındaki acil çıkış merdiveninden düştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.