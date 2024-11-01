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        Ordu'da otel çalışanı 5. kattan düşerek öldü

        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir otel çalışanı 5. kattaki yangın merdiveninden düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 15:28 Güncelleme: 01.11.2024 - 15:28
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        Ordu'da otel çalışanı 5. kattan düşerek öldü
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir otel çalışanı 5. kattaki yangın merdiveninden düşerek hayatını kaybetti.

        Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu'ndaki bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Ferda Türköz, işletmenin 5. kat hizasındaki acil çıkış merdiveninden düştü.

        Ağır yaralanan Türköz'ün düştüğünü gören otel çalışanları ve müşteriler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

        Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Türköz'ü ilçedeki özel hastaneye götürmek için ambulansa aldı. Türköz'ün hastaneye ulaşamadan yolda yaşamını yitirdiği tespit edildi.

        Türköz'ün cesedi, incelemelerin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otel çalışanının ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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