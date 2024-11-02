İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ordu'da güvenlik toplantısında konuştu:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Durmadan, duraksamadan yapılan bu mücadeledeki temel hedefimiz, Türkiye'nin uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bölge olmasını sağlamaktır." dedi.

Yerlikaya, Ordu'da düzenlenen güvenlik toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ailesi olarak suç ve suçlularla gece gündüz mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.

Küresel bir felaket olarak gördükleri uyuşturucunun, mücadele ettikleri alanların başında geldiğini belirten Yerlikaya, "Dünyanın en sinsi düşmanı olan bu illeti özellikle göz aydınlığımız evlatlarımızdan uzak tutmak, onların uyuşturucu ağına düşmesini engellemek öncelikli görevlerimizdendir. Durmadan, duraksamadan yapılan bu mücadeledeki temel hedefimiz, Türkiye'nin uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bölge olmasını sağlamaktır." diye konuştu.

Yerlikaya, arz cephesinde torbacısından zehir tacirine kadar hangi büyüklükte olursa olsun hepsinin tepelerine çöküp, nefeslerini kesip, adalete teslim ettiklerini vurguladı. Bakan Yerlikaya, başta geleceğin teminatı çocuklar ve gençler olmak üzere bağımlılıkla mücadelede eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına devam ettiklerini anlattı. Okul etraflarındaki Narkotim'lerin sayısını artırdıklarını, En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkolog, NarkoTIR, Narkolog ve UYUMA projelerini kesintisiz sürdürdüklerini belirten Yerlikaya, projeler kapsamında bu yıl 8 milyon 750 bin kişiye yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışması yaptıklarını ifade etti.

- "Size bir telefon kadar yakınız" Bakan Yerlikaya, suçu oluşmadan önlemenin önemine işaret ederek, vatandaşlara şu çağrıda bulundu: "Bunun için de tüm suç başlıklarında olduğu gibi, uyuşturucuya karşı da millet olarak seferberlik ruhuyla, tek vücut mücadele etmemiz elzemdir. Ülkemizin huzur ve güvenliği için bu mücadeleyi, milletimizin her bir ferdiyle, sivil toplum kuruluşlarımızla, medyamızla, kanaat önderlerimizle, esnaflarımızla, öğretmenlerimizle, annelerimiz ve babalarımızla, 7'den 70'e bir ve beraber olarak vermeliyiz. Çünkü, hep birlikte olursak başarabiliriz. Size bir telefon kadar yakınız. Hemen 112'yi arayın ve bize bildirin. Güvenlik güçlerimiz hemen gereğini yapacak, suçluları adalete teslim edecekler."

Yerlikaya, vatandaşlardan, "UYUMA" adlı uygulamayı telefonlarına indirmelerini isteyerek, "Bunu yaptığınızda, bir çocuğumuzun, bir gencimizin kurtarılmasına vesile olacaksınız. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede ilk savunma hattımız evlerimiz. Mücadele evlerimizden başlıyor. Bu yüzden elleri öpülesi annelerimize de bu mücadelede büyük görev düşüyor." dedi. - "Uluslararası Kırmızı Bülten ile aranan zehir taciri 69 suç örgütü liderini ve üyesini yakaladık"

Ülke genelinde bu kabine döneminde uyuşturucu ile mücadele verilerini paylaşan Bakan Ali Yerlikaya, şöyle devam etti: "Uyuşturucu imal ve ticareti ile uyuşturucu kullanma suçlarından dolayı 47 bin 112 şahıs tutuklandı 4 Haziran 2023'ten bugüne kadar. 21 bin 173 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. 171,1 ton uyuşturucu madde, 88,1 milyon adet uyuşturucu hap ve 265,3 milyon kök kenevir ve kök skunk ele geçirildi. Bu dönemde, toplam 204 narkotik suçlarına ilişkin organize suç örgütünü çökerttik. Çökerttiğimiz bu organize suç çetelerinden 21'i uluslararası, 27'si ulusal, 27'si bölgesel, 129'u ise yerel. Uluslararası Kırmızı Bülten ile aranan zehir taciri 69 suç örgütü liderini ve üyesini yakaladık. Yaptığımız girişimler neticesinde de ülkemizden yurt dışına kaçan 39 zehir tacirinin ülkemize iadesini sağlandık."

- "Ruhsatsız silahlarla ilgili cezalar çok daha yukarıya çıkacak" Yerlikaya, Ordu'da bu yılın 10 ayında kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta yüzde 7,5 azalma yaşandığını, olayları aydınlatma oranının ise yüzde 99,8'e ulaştığını söyledi. Türkiye'de yüzde 3,5, Ordu'da ise yüzde 7,5 olay sayısının düştüğüne işaret eden Yerlikaya, "Türkiye ortalaması aydınlatma sayısı yüzde 97,8, Ordu 2 puan üstü 99,8. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta yine bu yılın 10 ayı ile geçen yılın 10 ayına göre değerlendirdiğimiz zaman, Türkiye ortalaması yüzde 30 düştü, Ordu ise yüzde 41,2. Aydınlatma oranımız Türkiye'de yüzde 81, Ordu'da ise yüzde 85,2." diye konuştu.

Yerlikaya, aynı dönemde 842 ruhsatsız silah yakalandığını, 973 kişi hakkında işlem yapıldığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: "Çok yakın zaman içerisinde Gazi Meclisimizde sayın milletvekillerimize taslağını arz ettiğimiz ve nihai olarak onların iradesi ile kanunlaşacak bir metin var. O metin yayınlanmadan duyuruyoruz. Ruhsatsız silahlarla ilgili cezalar çok daha yukarıya çıkacak. Caydırıcılıkla ilgili, özellikle hapisle ilgili durumun nereye geleceğini hep birlikte göreceğiz." Yerlikaya, Ordu'da 2 organize suç örgütünün çökertildiğini, 36 kişinin tutuklandığını, 16'sına da adli kontrol uygulandığını belirtti.