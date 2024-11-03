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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü ile Hakkarigücüspor 2-2 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 18:24 Güncelleme: 03.11.2024 - 18:25
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü ile Hakkarigücüspor 2-2 berabere kaldı.

        Ünye Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısında Hakkarigücüspor'un kazandığı penaltıyı Elizabeth 30. dakikada gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

        İkinci yarıda Ünye Kadın Futbol Kulübü futbolcusu Busirat Lawal 64. dakikada skoru eşitleyen golü attı. 86. dakikada Elizabeth takımının ve kendisinin ikinci golünü atarak Hakkarigücüspor'u maçta 2-1 öne geçirdi.

        Ünye ekibi 90+5’te Princess Owusu’nun kafa vuruşu sonrası maçın skorunu belirleyen golü attı ve maç 2-2’’lik skorla sonuçlandı.

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