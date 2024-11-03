Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü ile Hakkarigücüspor 2-2 berabere kaldı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü ile Hakkarigücüspor 2-2 berabere kaldı.
Ünye Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısında Hakkarigücüspor'un kazandığı penaltıyı Elizabeth 30. dakikada gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda Ünye Kadın Futbol Kulübü futbolcusu Busirat Lawal 64. dakikada skoru eşitleyen golü attı. 86. dakikada Elizabeth takımının ve kendisinin ikinci golünü atarak Hakkarigücüspor'u maçta 2-1 öne geçirdi.
Ünye ekibi 90+5’te Princess Owusu’nun kafa vuruşu sonrası maçın skorunu belirleyen golü attı ve maç 2-2’’lik skorla sonuçlandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.