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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 10:43 Güncelleme: 05.11.2024 - 10:46
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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Altınordu ilçesindeki bir evdeki 2 şüpheli ile otomobilde yapılan aramada 362 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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