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        Akkuş Belediyespor, Halkbank karşısında galibiyeti hedefliyor

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, hafta sonu Halkbank ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 16:10 Güncelleme: 13.11.2024 - 16:10
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        Akkuş Belediyespor, Halkbank karşısında galibiyeti hedefliyor
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        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, hafta sonu Halkbank ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Akkuş Spor Salonu'nda çalışan takımın başantrenörü Serdar Uslu, AA muhabirine, hafta sonu deplasmanda Halkbank ile yapacakları maçın hazırlıklarına günde çift antrenmanla devam ettiklerini söyledi.

        Ligde şimdiye kadar takımın beklenen performansı gösterememesi nedeniyle hedeflerinden biraz uzaklaştığını belirten Uslu, ilk hedeflerinin takımı ligde tutmak, ikincisinin ise play-off'a girmek olduğunu aktardı.

        Uslu, ligin 8. haftasında deplasmanda Halkbank gibi güçlü bir takımla karışılacaklarına işaret ederek, "Rakibimiz ligin son şampiyonlarından kurulu kaliteli bir ekip. Ama biz de rakibimize karşı elimizden gelenin en iyisini yaparak kazanmak istiyoruz." dedi.

        Türk erkek voleybolu için sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan bir takım olduklarının altını çizen Uslu, Akkuş Belediyespor'un bir an önce toparlanarak hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğini kaydetti.

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