Ordu'da alaca baykuş koruma altına alındı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bitkin halde bulunan alaca baykuş koruma altına alındı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bitkin halde bulunan alaca baykuş koruma altına alındı.
Fatsa-Kumru karayolunda baykuş bulan vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliği yetkililerine bilgi verdi.
İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, bitkin haldeki alaca baykuşu ilçedeki veteriner kliniğine getirdi.
Veteriner Ali Güngör, hayvanın yorgunluğa bağlı bitkin düştüğünü belirterek, "Yaptığımız muayenede genel sağlık durumu iyi. Ama yürüyememe ve uçamama gibi sıkıntıları var. Onun için tedaviyi uygulayacağız, eski sağlığına kavuşacak." dedi.
Alaca baykuşun tedavinin ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.
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