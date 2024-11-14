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        Ordu'da alaca baykuş koruma altına alındı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde bitkin halde bulunan alaca baykuş koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 12:48 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:48
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        Ordu'da alaca baykuş koruma altına alındı
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde bitkin halde bulunan alaca baykuş koruma altına alındı.

        Fatsa-Kumru karayolunda baykuş bulan vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliği yetkililerine bilgi verdi.

        İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, bitkin haldeki alaca baykuşu ilçedeki veteriner kliniğine getirdi.

        Veteriner Ali Güngör, hayvanın yorgunluğa bağlı bitkin düştüğünü belirterek, "Yaptığımız muayenede genel sağlık durumu iyi. Ama yürüyememe ve uçamama gibi sıkıntıları var. Onun için tedaviyi uygulayacağız, eski sağlığına kavuşacak." dedi.

        Alaca baykuşun tedavinin ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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