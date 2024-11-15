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        Tiyatrocu Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler Ordulularla bir araya geldi

        Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu "Süt Kardeşler" adlı oyun için Ordu'ya gelen Süheyl ve Behzat Uygur, vatandaşlarla sohbet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 20:54 Güncelleme: 15.11.2024 - 20:54
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        Tiyatrocu Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler Ordulularla bir araya geldi
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        Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu "Süt Kardeşler" adlı oyun için Ordu'ya gelen Süheyl ve Behzat Uygur, vatandaşlarla sohbet etti.

        Geleneksel Türk tiyatrosuna 65 yıl emek veren, sevilen ve kendi ekolünü oluşturan Nejat Uygur ile oyuncu Necla Uygur'un 5 çocuğundan ikisi Süheyl ve Behzat Uygur, Ordu Kültür Sanat Merkezi'ndeki oyun öncesi Altınordu ilçesinde esnafla bir araya geldi.

        İlçe esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet eden Behzat Uygur, gazetecilere, 6'ıncı sezonda da "Süt Kardeşler" adlı oyunu kapalı gişe oynadıklarını söyledi.

        Son dönemde tiyatroya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Uygur, "Türkiye'de son yıllarda tiyatro seyircisi gelişti ve fazlalaştı. Özellikle nitelikli ve doğru tiyatro yapılan tiyatrolara ilgi, alaka oldukça fazla." dedi.

        Uygur, gençleri de tiyatroya çekmenin bir yolunu bulmak gerektiğine işaret ederek, "Bu konuda herkese büyük işler düşüyor. Biz, Nejat ustanın dediği gibi, sadece İstanbul'da tiyatro yapmıyoruz. Hiç üşenmeden Türkiye'yi dolaşıyoruz. Bugün Karadeniz'deyiz. Aralık ayında Doğu ve Güneydoğu illerinde turnelerimiz olacak. Tiyatroyu daha fazla sevdirmek için ülkede gidilmeyen yer bırakmamak lazım. Ancak tiyatro böyle gelişir." diye konuştu.

        Yerel yönetimlerin ve özel sektörün tiyatroya destek olması gerektiğini vurgulayan Uygur, şehirlere daha fazla tiyatro gelebilecek ortamların oluşturulması gerektiğini kaydetti.

        Tiyatrocu aileden geldiklerini anımsatan Uygur, tek dertlerinin tiyatro için daha iyi şeyler yapmak, daha fazla seyirciye ulaşmak olduğunu ifade etti.

        Behzat Uygur, son dönemde bazı belediyeler tarafından sanatçılara ödenen parayla ilgili yaşanan tartışmalar hakkındaki görüşlerinin sorması üzerine, "Bu işi çok iyi yapan ses, sahne sanatçıları vardır. Hak ettiklerine inanıyorlarsa gönül rahatlığı ile kafayı yastığı koyduklarında uyurlar. Bereket versin." dedi.

        Oyuna gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını belirten Süheyl Uygur ise kendilerini yalnız bırakmayan tiyatroseverlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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