Ordu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kazada sürücülerle 52 ADR 687 plakalı otomobilde bulunan sürücünün eşi Sevil (37) ve çocukları İsmail Aras (10) ile Arya Naz (8) yaralandı.

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