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        Ordu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 07:29 Güncelleme: 16.11.2024 - 07:29
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        Ordu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Ordu’nun Ünye ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Samsun yönünden Ordu istikametine seyir halinde olan Abdullah Yalçın (36) yönetimindeki 52 ADR 687 plakalı otomobil, Ünye Devlet Sahil Yolu Fevzi Çakmak Mahallesi Otogar Kavşağı'nda, Ahmet Emir Sönmez (19) idaresindeki 34 GVC 208 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerle 52 ADR 687 plakalı otomobilde bulunan sürücünün eşi Sevil (37) ve çocukları İsmail Aras (10) ile Arya Naz (8) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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