Ordu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Ordu’nun Ünye ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.
Samsun yönünden Ordu istikametine seyir halinde olan Abdullah Yalçın (36) yönetimindeki 52 ADR 687 plakalı otomobil, Ünye Devlet Sahil Yolu Fevzi Çakmak Mahallesi Otogar Kavşağı'nda, Ahmet Emir Sönmez (19) idaresindeki 34 GVC 208 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle 52 ADR 687 plakalı otomobilde bulunan sürücünün eşi Sevil (37) ve çocukları İsmail Aras (10) ile Arya Naz (8) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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