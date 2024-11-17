Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Algspor, deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 3-1 yendi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Algspor, deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 3-1 yendi.
Ünye Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Algspor'un 3-1 kazandığı karşılaşmayı, çok sayıda taraftar izledi.
Algspor'un gollerini 26. dakikada Particia Mingas Afonso Seteco, 34. ve 56. dakikada Falone Pambani Kuzoya attı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 46. dakikada Lenche Andreevska'dan geldi.
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