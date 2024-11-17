Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Algspor'un gollerini 26. dakikada Particia Mingas Afonso Seteco, 34. ve 56. dakikada Falone Pambani Kuzoya attı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 46. dakikada Lenche Andreevska'dan geldi.

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