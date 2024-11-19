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        Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takım, Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, 24 Kasım Pazar günü Fenerbahçe Medicana ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 15:50 Güncelleme: 19.11.2024 - 15:50
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        Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takım, Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak
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        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, 24 Kasım Pazar günü Fenerbahçe Medicana ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Akkuş Spor Salonu'nda çalışan takımın başantrenörü Serdar Uslu, AA muhabirine, geçen hafta Halkbank'a 3-1 yenildiklerini anımsatarak, rakip karşısında galibiyeti çok istediklerini ancak başaramadıklarını söyledi.

        Şimdi önlerinde zorlu Fenerbahçe Medicana maçı olduğunu ifade eden Uslu, bugün itibarıyla maçın hazırlıklarına başladıklarını aktardı.

        Uslu, rakiplerinin gücünü çok iyi bildiklerini ancak Akkuş Belediyespor'un da galibiyete çok ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe karşısında galibiyet alarak morallenmek istiyoruz. Bir galibiyet takımın moral ve motivasyonunu en üst seviyeye çıkaracaktır. Bu bilinçle sahada olacağız." dedi.

        Fenerbahçe karşısında taraftarların da desteğiyle ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Uslu, galibiyetten başka sonuç düşünmediklerini dile getirdi.

        Uslu, bu zorlu karşılaşmada tüm Akkuş halkının desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.

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