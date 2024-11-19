Ordu'da çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

Yangın sırasında dumandan etkilenen apartman sakinlerinden Adem (46), eşi Gülizar (41) ile çocukları Nisanur (18), Emine Sena (14) ve Nesibe Gül Arslan (11), 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Atatürk Mahallesi Pelitlik Sokak'taki 6 katlı apartmanın zemin katında bulunan elektrik panosu, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

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