Ordu'da emniyet şeridinde bekleyen araca otomobilin çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Ordu'da otomobilin emniyet şeridinde bekleyen otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ordu'da otomobilin emniyet şeridinde bekleyen otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Giresun yönüne giden Mertcan G. yönetimindeki 52 AFP 035 plakalı otomobil, Perşembe-Fatsa yolu Doğan Mahallesi mevkisinde emniyet şeridinde bekleyen Ertuğrul C. yönetimindeki 35 PL 219 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, araçların sürücülerinin yanı sıra 35 PL 219 plakalı otomobilde bulunan Yılmaz C, Emine C. ile Nesibe Ç. yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan Yılmaz C. ile Nesibe Ç. hayatını kaybetti.
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