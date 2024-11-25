GÜNCELLEME 2 - Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi sağ bulundu

Ordu'da kardan dolayı mahsur kaldıkları obada kaybolan 4 kişi sağ bulundu.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il merkezindeki evlerinden 23 Kasım Cumartesi günü 34 FCR 655 plakalı araçla ayrılarak Mesudiye ilçesinin Topçam bölgesine ava giden Murat ve Ferhat Günay ile Hüdaverdi ve Barış Aslantaş, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.

Söz konusu kişilerin aileleri dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, Murat ve Ferhat Günay ile Hüdaverdi ve Barış Aslantaş'ın Topçam bölgesi Horu Obası'ndaki mescitte olduklarını ve mahsur kaldıklarını bildirdi. İhbar üzerine Mesudiye İlçe Jandarma Karakolu, Jandarma Arama Kurtarma Timi, AFAD ve Ordu Büyükşehir Belediyesinden 13 kişilik ekip, 4 iş makinesiyle arama çalışması başlattı.