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        Ordu'da "Kokarca ile Mücadele Bilim Kurulu" çalışmalarına başladı

        Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan "Kokarca ile Mücadele Bilim Kurulu" çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 18:53 Güncelleme: 25.11.2024 - 19:19
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        Ordu'da "Kokarca ile Mücadele Bilim Kurulu" çalışmalarına başladı
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        Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan "Kokarca ile Mücadele Bilim Kurulu" çalışmalarına başladı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke, bölge ve Ordu için ciddi bir tehdit olan kahverengi kokarca zararlısını bitirme konusunda kararlı olduklarını belirtti.

        Belediye olarak çevresel ve tarımsal sürdürülebilirliği tehdit eden kokarca problemiyle mücadelede yeni bir evreye geçtiklerini aktaran Güler, şunları kaydetti:

        "Büyük bir sorun arz eden bu zararlıyı tamamen ortadan kaldırma çalışmalarımızı bilimsel metotlarla daha hızlı ve kesin adımlar ile çözebilmek için Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kokarca ile Mücadele Bilim Kurulu'nu kurduk. Bilim Kurulumuz, alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla kokarcanın ekosisteme, tarıma ve insan sağlığına etkilerini detaylı bir şekilde ele alacak."

        - "Bu sorunu kökten çözmek adına kararlılıkla ilerliyoruz"

        Güler, Bilim Kurulu'nda yer alan isimlere de dikkati çekerek, "Prof. Dr. Ali Güncan, Prof. Dr. Burhan Öztürk, Prof. Dr. Faruk Akyazı, Prof. Dr. Muharrem Türkkan, Prof. Dr. Ömer Ertürk, Doç. Dr. İslam Saruhan ile Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz'ın değerli katkılarıyla bu mücadelede yeni stratejiler belirleyeceğiz." ifadesini kullandı.

        Kokarca sorununun topyekun bir çalışma gerektirdiğine işaret eden Güler, "Kokarca sorunu, yalnızca sahildeki ilçelerimizi değil, Ordu'nun ve Karadeniz Bölgesi'nin tamamını ilgilendiren, topyekun bir çalışmayı gerektiren ulusal bir meseledir. Bu kapsamda bilimsel verilerle hareket ediyor, belediye ekipmanlarımızı ve kaynaklarımızı seferber ediyor, halkımızın ve paydaşlarımızın desteğiyle etkili çözümler üretiyoruz. Ordu'muzun geleceği için çalışıyor, bu sorunu kökten çözmek adına kararlılıkla ilerliyoruz." şeklinde görüş bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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