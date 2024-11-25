Ordu'da "Kokarca ile Mücadele Bilim Kurulu" çalışmalarına başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan "Kokarca ile Mücadele Bilim Kurulu" çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke, bölge ve Ordu için ciddi bir tehdit olan kahverengi kokarca zararlısını bitirme konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Belediye olarak çevresel ve tarımsal sürdürülebilirliği tehdit eden kokarca problemiyle mücadelede yeni bir evreye geçtiklerini aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Büyük bir sorun arz eden bu zararlıyı tamamen ortadan kaldırma çalışmalarımızı bilimsel metotlarla daha hızlı ve kesin adımlar ile çözebilmek için Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kokarca ile Mücadele Bilim Kurulu'nu kurduk. Bilim Kurulumuz, alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla kokarcanın ekosisteme, tarıma ve insan sağlığına etkilerini detaylı bir şekilde ele alacak."

- "Bu sorunu kökten çözmek adına kararlılıkla ilerliyoruz" Güler, Bilim Kurulu'nda yer alan isimlere de dikkati çekerek, "Prof. Dr. Ali Güncan, Prof. Dr. Burhan Öztürk, Prof. Dr. Faruk Akyazı, Prof. Dr. Muharrem Türkkan, Prof. Dr. Ömer Ertürk, Doç. Dr. İslam Saruhan ile Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz'ın değerli katkılarıyla bu mücadelede yeni stratejiler belirleyeceğiz." ifadesini kullandı.