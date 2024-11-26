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        Ünye'de fındığın yanında ek gelir getirecek ürün denemelerinde başarı sağlanıyor

        Ordu'nun Ünye ilçesinde üreticiye ek gelir sağlamak amacıyla denenen safran üretiminde başarılı olunduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:45 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:48
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        Ünye'de fındığın yanında ek gelir getirecek ürün denemelerinde başarı sağlanıyor
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde üreticiye ek gelir sağlamak amacıyla denenen safran üretiminde başarılı olunduğu bildirildi.

        Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, gazetecilere, fındığın yanı sıra ek gelir sağlayacak ürünlerle ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Bu anlamda deneme çalışmalarında üçüncü yılına giren ejder meyvesinde başarılı olduklarını belirten Sarıkahraman, "Bu yıl da safran üretimini denemeye başladık. Safran özellikle tekstilde boyamada, gıdada ve ayrıca yemeklerde de kullanılıyor. Safranın gram fiyatı 600 liraya kadar çıktı ve çok değerli bir ürün." dedi.

        Ünye Ziraat Odası Tarım Danışmanı ve Ziraat Teknikeri Neslihan Kelleci ise Ünye Ziraat Odası uygulama alanında safran üretimini denediklerini ve başarıya ulaştıklarını söyledi.

        Safranın ekonomik değerinin fazla olduğuna işaret eden Kelleci, "Üreticiyi çok yoran bir ürün değil. Safranı diktikten sonra üreticiden ekstra hiçbir şey istemiyor. Sadece toprağını güzel hazırlamak gerekiyor, çok sıkı toprak sevmiyor, su da istemiyor." diye konuştu.

        Kelleci, bir dönümlük alanda üretilen safran miktarının üçüncü yılda 500-600 gram olduğunu, haziran-temmuz aylarında fide veya yumru olarak dikilen ürünün ekim-kasım aylarında hasat edildiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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