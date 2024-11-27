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        Ordu'nun doğal güzelliğiyle ünlü Ulugöl Tabiat Parkı beyaza büründü

        Ordu'da etkili olan kar yağışının ardından Ulugöl Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:03 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:27
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        Ordu'nun doğal güzelliğiyle ünlü Ulugöl Tabiat Parkı beyaza büründü
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        Ordu'da etkili olan kar yağışının ardından Ulugöl Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı.

        Kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı bölgesinde kar yağışı 3 gündür aralıklı etkili oluyor.

        Türkiye'nin 36. tabiat parkı olma özelliğini taşıyan Ulugöl'de kar kalınlığı yarım metreyi geçti.

        Soğuk ve karlı havaya rağmen Ulugöl'e giden vatandaşlar, parktaki manzarayı seyretme imkanı buldu.

        Karla kaplı tabiat parkı havadan da görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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