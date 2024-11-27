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        Ünye'de kahverengi kokarcayla mücadele için ilaçlama cihazı dağıtıldı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında mahalle muhtarlarına ilaçlama cihazı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 15:55 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:10
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        Ünye'de kahverengi kokarcayla mücadele için ilaçlama cihazı dağıtıldı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında mahalle muhtarlarına ilaçlama cihazı dağıtıldı.

        Ünye Ziraat Odasınca alınan ULV ilaçlama cihazlarının dağıtımı için ilçedeki bir düğün salonunda program düzenlendi.

        Kaymakam Ayhan Işık, burada yaptığı konuşmada, kahverengi kokarcayla mücadelenin bütün kesimlerin birlikteliğiyle başarıya ulaşacağını söyledi.

        Son zamanlarda kahverengi kokarca zararlısının sıfırın altında eksi 15 dereceye kadarki ortamlarda da yaşamını devam ettirdiğine yönelik bilgiler gördüklerini belirten Işık, "Demek ki ilaçlama bu noktada çok daha ön plana çıkıyor. Muhtarlarımızın da büyük desteği, koordinesinde bu çalışmaları yürüteceğiz." dedi.

        Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise kışlaklarda olan kahverengi kokarcayla mücadele için evlerde, samanlık, çatı arası gibi yerlerin çok iyi şekilde ilaçlanması gerektiğini, bunun da bu cihazla yapılacağını söyledi.

        İlaçlama için sahada muhtarlar ve üreticilerin desteğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Tavlı, "Devlet ilaç noktasında destek veriyor. Ziraat Odası, yerel yönetim olarak bizler destek veriyoruz. Ama sahada bunun uygulanması üreticilerimiz ve mahalle muhtarlarımızın desteği ile onların bilinçlendirilerek uygulanması çok önemli." diye konuştu.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ferda Yıldırım da kahverengi kokarcanın şu anda kapalı mekanlarda olduğunu ve bu doğrultuda yapılacak ilaçlamanın önemli olduğunu anlattı.

        Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman da muhtarların üreticilerle birlikte bu verilen desteği kullanarak mücadeleyi sürdüreceğini kaydetti.

        Mahalle muhtarlarına ilaçlama cihazları ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce temin edilen ilaçların dağıtıldığı programa, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan da katıldı.

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