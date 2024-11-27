Ünye'de kahverengi kokarcayla mücadele için ilaçlama cihazı dağıtıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında mahalle muhtarlarına ilaçlama cihazı dağıtıldı.

Ünye Ziraat Odasınca alınan ULV ilaçlama cihazlarının dağıtımı için ilçedeki bir düğün salonunda program düzenlendi.

Kaymakam Ayhan Işık, burada yaptığı konuşmada, kahverengi kokarcayla mücadelenin bütün kesimlerin birlikteliğiyle başarıya ulaşacağını söyledi.

Son zamanlarda kahverengi kokarca zararlısının sıfırın altında eksi 15 dereceye kadarki ortamlarda da yaşamını devam ettirdiğine yönelik bilgiler gördüklerini belirten Işık, "Demek ki ilaçlama bu noktada çok daha ön plana çıkıyor. Muhtarlarımızın da büyük desteği, koordinesinde bu çalışmaları yürüteceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise kışlaklarda olan kahverengi kokarcayla mücadele için evlerde, samanlık, çatı arası gibi yerlerin çok iyi şekilde ilaçlanması gerektiğini, bunun da bu cihazla yapılacağını söyledi.