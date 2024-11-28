Ordu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ünye Akkuş Niksar Yolu Nadırlı Mahallesi mevkisinde, Hüseyin Atacık yönetimindeki 61 HE 389 plakalı otomobil, yoldaki ziftli çakıl yığınına çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Emine Zorlu yaralandı.
Yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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