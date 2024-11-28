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        Ordu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:22 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:22
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        Ordu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Ünye Akkuş Niksar Yolu Nadırlı Mahallesi mevkisinde, Hüseyin Atacık yönetimindeki 61 HE 389 plakalı otomobil, yoldaki ziftli çakıl yığınına çarptı.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Emine Zorlu yaralandı.

        Yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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