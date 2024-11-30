Ordu'daki Çambaşı Kayak Tesisleri'nde sezon heyecanı başladı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde doğasıyla öne çıkan Çambaşı Kayak Tesisleri, kayakseverlere kapılarını açtı.

Bölgede bir süre önce etkili olan karın ardından 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki tesislerde kayak sezonu başladı.

Tesislere gelen ziyaretçiler, doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yaptı, kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Kayak antrenörü Serdar Albayrak da bu sezon bölgeye karın erken düştüğünü anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sezon ilk açılan tesislerden biri olduk, bu da bizi çok mutlu etti. Şu an kar kalınlığı yaklaşık 1 metre. Görevli arkadaşlar sağolsunlar hazırlıkları bu haftaya yetiştirdiler. Türkiye'deki en erken açılmış pistlerden biriyiz. Umarım tüm Ordu'ya ve civardaki bölgeye hizmet edecek kalitedeki bu yeri herkes değerlendirir. Çünkü gerçekten de bölgenin en iyi kayak merkezi diyebilirim."