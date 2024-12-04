Ordu'da 200 dönümlük atıl araziyi tarıma kazandırdı

İstanbul'daki işini bırakarak memleketi Ordu'ya yerleşen Emrah Muammer Özer, 200 dönümlük atıl araziyi tarıma açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in gayretiyle halkın hizmetine sunulan tarım makineleri parkından üreticilerin faydalanmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, makineli tarım imkanından ve tohum desteklerinden yararlanan üreticilerin hem daha fazla alanda üretim yapma imkanı bulduğu hem de ekonomik kazançlarını arttırdığı vurgulandı.

Komşu mahallerde de atıl arazileri değerlendiren Özer'in bu desteklerle üretimini arttırmayı hedeflediği, yeni sezon öncesi belediyeden aldığı siyez buğdayı tohumlarını yine belediyenin tarım makineleriyle toprakla buluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, Özer'in "Ordu Büyükşehir Belediyemizin desteklerinden yararlandım. Hem tohum desteği hem de tarım makinelerini kullanarak siyez buğdayı başta olmak üzere birçok ürün ekiyoruz. Şu anda 200 dönüm arazi işliyoruz. Desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'e ve ekibine teşekkür ederim." ifadelerine yer verildi.