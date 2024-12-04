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        Ordu Valisi Erol, Ünye ilçesinde eğitim yatırımlarını inceledi

        Ordu Valisi Muammer Erol, Ünye ilçesinde tamamlanan ve devam eden eğitim yatırımlarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 16:49 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:53
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        Ordu Valisi Erol, Ünye ilçesinde eğitim yatırımlarını inceledi
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        Ordu Valisi Muammer Erol, Ünye ilçesinde tamamlanan ve devam eden eğitim yatırımlarını inceledi.

        Vali Erol, Cevizdere Mahallesi'nde 4 katlı Ünye Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu'nu ziyaret etti.

        Okul binasını gezerek incelemelerde bulunan Erol, okulun müdürü Rahim Yiğit'ten bilgi aldı.

        Erol, daha sonra 2024-2025 eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anaokulu'nu gezdi.

        Hayırsever iş insanları tarafından Bayramca Mahallesi'nde yaptırılan 24 derslikli Emine Görgülü Ortaokulu'na giden Erol, Ünye Saraçlı Anaokulu, Ünye Gölevi Özel Eğitim Anaokulu, Ünye Fen Lisesi, Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Otelcilik Proje Okulu'na da ziyaret gerçekleştirdi.

        Vali Erol, ziyaretleri sırasında öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

        Ziyaretlerde, Kaymakam Ayhan Işık, Belediye Başkanvekili Orhan Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz de yer aldı.

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