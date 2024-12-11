Ordu'da yükümlüler sahildeki atıkları temizledi

Doğaya ve topluma katkı sağlanması, çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk ile Denetimli Serbestlik Şefi Songül Yılmaz da katıldı.

Müdürlük personeli ile denetimli serbestlik yükümlüleri, plastik, cam şişe, kağıt gibi atıkları topladı.

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