Ordu'da yükümlüler sahildeki atıkları temizledi
Ordu'da denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından sahilde atık temizliği gerçekleştirildi.
Ordu'da denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından sahilde atık temizliği gerçekleştirildi.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, Altınordu ilçesi Akyazı Sahili'nde çevre duyarlılığına yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.
Müdürlük personeli ile denetimli serbestlik yükümlüleri, plastik, cam şişe, kağıt gibi atıkları topladı.
Doğaya ve topluma katkı sağlanması, çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk ile Denetimli Serbestlik Şefi Songül Yılmaz da katıldı.
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