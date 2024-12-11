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        Ordu'da yükümlüler sahildeki atıkları temizledi

        Ordu'da denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından sahilde atık temizliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 14:06 Güncelleme: 11.12.2024 - 14:13
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        Ordu'da yükümlüler sahildeki atıkları temizledi
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        Ordu'da denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından sahilde atık temizliği gerçekleştirildi.

        Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, Altınordu ilçesi Akyazı Sahili'nde çevre duyarlılığına yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Müdürlük personeli ile denetimli serbestlik yükümlüleri, plastik, cam şişe, kağıt gibi atıkları topladı.

        Doğaya ve topluma katkı sağlanması, çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk ile Denetimli Serbestlik Şefi Songül Yılmaz da katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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