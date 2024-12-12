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        Futbolcu Ezgi, eşi ve kayınvalidesiyle aynı takımın başarısı için çaba gösteriyor

        EYÜP ELEVLİ - TFF Kadınlar 2. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Rusumat-4 Spor'un 34 yaşındaki futbolcusu Ezgi Yurdakul ile teknik sorumlu eşi ve kulübün yöneticisi kayınvalidesiyle takımın başarısı için çaba gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:03 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:03
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        Futbolcu Ezgi, eşi ve kayınvalidesiyle aynı takımın başarısı için çaba gösteriyor
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        EYÜP ELEVLİ - TFF Kadınlar 2. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Rusumat-4 Spor'un 34 yaşındaki futbolcusu Ezgi Yurdakul ile teknik sorumlu eşi ve kulübün yöneticisi kayınvalidesiyle takımın başarısı için çaba gösteriyor.

        İstanbul'da lise öğrenimi sırasında futbol oynayan Yurdakul, Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

        Memleketi Ordu'ya yerleşerek Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bir süre voleybol antrenörlüğü yapan Yurdakul, o sırada merkezde futbol branşında antrenör olan Hakan Yurdakul ile tanıştı. Ezgi ve Hakan Yurdakul çifti, temmuz ayında hayatını birleştirdi.

        Ezgi Yurdakul, eşi Hakan Yurdakul'un teknik sorumluğunu, kayınvalidesi Gökhan Yurdakul'un da kulüp yöneticiliğini yaptığı Rusumat-4 Spor'da top koşturuyor.

        Takımda ilk resmi maçına dün çıkan orta saha oyuncusu Ezgi Yurdakul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lisede okuduğu sırada Maltepe Yalıspor takımından gelen ekibin kendisini beğendiğini söyledi.

        Bu takımda bir yıl oynadığını belirten Yurdakul, aldığı lisans eğitimiyle sporun içerisine tamamen girdiğini anlattı.

        Yurdakul, daha önce İstanbul'da oynadığı için yine futbolu istediğini dile getirerek, "Beden eğitimi ve spor öğretmenliği mezunu olduğum için spor daha çok ağır basıyordu. Voleybol antrenörlüğü yapıyorum ama futbol daha ağır bastı. Şimdi takım da var. Ben de teklif ettim. Aslında bu konuda bir senedir zorladım, 'Beni de takıma al.' diye. Takımla bu sene başladık." diye konuştu.

        Halk Eğitimi Merkezi sayesinde tanıştıkları eşiyle 14 Temmuz'da evlendiklerini kaydeden Yurdakul, şöyle devam etti:

        "Birbirimizi orada gördük ve konuşmaya başladık. Sonra futbolla ilgili sohbet etmeye başlayınca oradan diyalog gelişti. İkimiz de orada usta öğreticiydik. Ben voleybol, badminton kısmıyla ilgileniyordum. O da futbolla ilgileniyordu. Sürekli biz orada Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde olduğumuz için birbirimizle tanıştık. Sohbet etmeye başladık ve sonra buralara kadar geldik."

        Yurdakul, aynı takımda olmalarının çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Spor bizi birleştirdi diyebiliriz. Sadece futbol olarak düşünmeyelim. Evet, o futbol antrenörü, ben voleybol antrenörüyüm. Ama sporun içinde olduğumuz için spor aşkı bizi birleştirdi diyebilirim. Tabii ki futbol ayrı bir şey. Yani futbol da birleştirdi." ifadelerini kullandı.

        - "Ben ondan daha heyecanlıyım"

        Takımın teknik sorumlusu 44 yaşındaki Hakan Yurdakul ise futbolculuğun ardından 10 yıldır antrenörlük yaptığını söyledi.

        Kadınların yanı sıra erkek takımlarının da bulunduğunu belirten Yurdakul, "Yıllarca futbol oynamış ve hocalık yapmış birisi olarak eşim sahada benim futbolcum, takımımızda oynuyor. Üniversite yıllarında oynamış. Futbola sokakta ağabeyleri ile başlamış ve sonunda bugün bizim kendi takımımız Rusumat-4'te oynayacak. Ben ondan daha heyecanlıyım." diye konuştu.

        Yurdakul, eşine evde "Evde eşimsin, sahada topçumsun." dediğini, eşinin sporda eğitmenlik yaptığı için disiplinli birisi olduğunu söyledi.

        Annesi Gökhan Yurdakul'un yaklaşık 8 yıldır kulübün yöneticisi olduğuna dikkati çeken Yurdakul, "Annem ve ben kulübede, eşim sahada. Ailece sporun içerisindeyiz ama bugün bu, belki Türkiye'de bir ilk olacak. Kaynana, gelini ve oğlu hep birlikte bir üçlü. 'Muhteşem üçlü' diyorum. Yani bekleyip biz de nasıl olacak göreceğiz. İnşallah uğurlu ve iyi olur." ifadelerini kullandı.

        Kulübün yöneticisi 67 yaşındaki Gökhan Yurdakul da emekli öğretmen olduğunu ve bu işi ise severek yaptığını belirtti.

        Oğluna ve çocuklara destek olmak amacıyla sahalarda olduğunu dile getiren Yurdakul, şunları kaydetti:

        "Bu işe ilk adımı atmamda oğlumun etkisi çok büyük. Oğlum, 'yapabilir misin' diye sordu. 'Çok isterim çocuğum' dedim. Yetenekli gençlerimize isteklerini, cesaretlerini, mücadelelerini desteklemek amacıyla hemen 'evet' dedim. Onlarla sahada olmak istedim."

        Yurdakul, oğlu ve geliniyle aynı takımda yer almanın çok güzel bir duygu olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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