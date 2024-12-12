Ordu'daki Ulu Cami Halk Kütüphanesi 78 bin 525 kişiyi ağırladı

Ordu'daki Ulu Cami Halk Kütüphanesi'nde 2022'den bugüne kadar 78 bin 525 kişiye hizmet verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesinde Ulu Cami'nin zemin katındaki kütüphanenin modern kullanım alanları ile çocukların ve gençlerin yanı sıra yetişkinlerin de beğenisini kazandığı belirtildi.

Kütüphanenin 430 metrekare kapalı alana sahip olduğu ifade edilen açıklamada, çalışma alanlarının yanı sıra sosyal alanların da öğrenciler tarafından sıklıkla kullanıldığı aktarıldı.