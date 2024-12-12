Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'daki Ulu Cami Halk Kütüphanesi 78 bin 525 kişiyi ağırladı

        Ordu'daki Ulu Cami Halk Kütüphanesi'nde 2022'den bugüne kadar 78 bin 525 kişiye hizmet verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 17:11 Güncelleme: 12.12.2024 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'daki Ulu Cami Halk Kütüphanesi 78 bin 525 kişiyi ağırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'daki Ulu Cami Halk Kütüphanesi'nde 2022'den bugüne kadar 78 bin 525 kişiye hizmet verildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesinde Ulu Cami'nin zemin katındaki kütüphanenin modern kullanım alanları ile çocukların ve gençlerin yanı sıra yetişkinlerin de beğenisini kazandığı belirtildi.

        Kütüphanenin 430 metrekare kapalı alana sahip olduğu ifade edilen açıklamada, çalışma alanlarının yanı sıra sosyal alanların da öğrenciler tarafından sıklıkla kullanıldığı aktarıldı.

        Kütüphanenin 2022'de hizmete açıldığı anımsatılan açıklamada, kütüphanede şimdiye kadar 78 bin 525 kişiye hizmet verildiği kaydedildi.

        Açıklamada, kütüphane ve alandaki Millet Kıraathanesinde ücretsiz çay ve su, öğle saatlerinde de çorba ikramı yapıldığı, ücretsiz internet hizmeti de sunulduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Veda günü
        Veda günü
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü
        Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?

        Benzer Haberler

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Ordu'da konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Ordu'da konuştu:
        Erkek giyim markası, yeni mağazasını Ordu'nun Fatsa ilçesinde açtı
        Erkek giyim markası, yeni mağazasını Ordu'nun Fatsa ilçesinde açtı
        Futbolcu Ezgi, eşi ve kayınvalidesiyle aynı takımın başarısı için çaba göst...
        Futbolcu Ezgi, eşi ve kayınvalidesiyle aynı takımın başarısı için çaba göst...
        Ordu'da yükümlüler sahildeki atıkları temizledi
        Ordu'da yükümlüler sahildeki atıkları temizledi
        37 yıllık saat tamircisi çırak bulamıyor
        37 yıllık saat tamircisi çırak bulamıyor
        Depremin etkisini yerleştiği Ordu'da usta öğreticilik yaparak atlattı
        Depremin etkisini yerleştiği Ordu'da usta öğreticilik yaparak atlattı