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        Ordu'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 00:01 Güncelleme: 19.12.2024 - 00:05
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        Ordu'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen G.Ö. ile M.C.U. arasında tartışma yaşandı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.Ö. yanında getirdiği tabanca ile M.C.U'ya iki el ateş açtı.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.C.U. olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan G.Ö. polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonrası suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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