Ordu'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.Ö. yanında getirdiği tabanca ile M.C.U'ya iki el ateş açtı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen G.Ö. ile M.C.U. arasında tartışma yaşandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.