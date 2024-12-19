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        Ordu'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 00:01 Güncelleme: 19.12.2024 - 00:01
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        Ordu'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Karşıyaka Mahallesi'nde dün tartıştığı M.C.U'yu tabancayla ateş ederek yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan G.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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