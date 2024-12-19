Ordu'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.
Karşıyaka Mahallesi'nde dün tartıştığı M.C.U'yu tabancayla ateş ederek yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan G.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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