Ordu'da yemek ulaştırılan vatandaşla tartışan zabıta hakkında idari soruşturma başlatıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesinde görevli zabıta memuru hakkında, Kovid-19 salgını döneminde yemek ulaştırılan bir vatandaşla diyalogu sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından idari soruşturma başlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, pandemi süresince ihtiyaç sahiplerinin eksikliklerinin giderilmesi için Türkiye genelinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından, 65 ve üzeri yaştaki kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlandığını belirtti.

Bu süreçte Ordu'da da her gün binlerce vatandaşın tüm ihtiyaçlarının giderildiği ve hiçbir mağduriyet yaşatılmadığını vurgulayan Güler, "2020 yılında yaşanmış ve kayda alınmış söz konusu videodaki ilgili zabıta memuru, yaklaşık 20 yıldır Ordu Belediyesinde çalışan, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde kadrolu zabıta memuru olarak istihdam edilmiş, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi bir personeldir." ifadesini kullandı.