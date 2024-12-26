Ordu'da sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı

Ordu'da düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi alkol operasyonu kapsamında Ünye ilçesinde 3 iş yeri ve 1 ikamete, Fatsa ilçesinde ise 1 iş yerine yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerinin belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda 400 litre etil alkol, 468 adet alkol yapımında kullanılan aroma verici, 440 adet şişe kapağı, 32 şişe (32 litre) sahte alkol, 6 bin adet makaron ile 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.