Ordu'da sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı
Ordu'da düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Ordu'da düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi alkol operasyonu kapsamında Ünye ilçesinde 3 iş yeri ve 1 ikamete, Fatsa ilçesinde ise 1 iş yerine yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerinin belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda 400 litre etil alkol, 468 adet alkol yapımında kullanılan aroma verici, 440 adet şişe kapağı, 32 şişe (32 litre) sahte alkol, 6 bin adet makaron ile 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheliden B.T. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 3’ü ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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