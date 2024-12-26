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        Ordu'da sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı

        Ordu'da düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 13:50 Güncelleme: 26.12.2024 - 13:55
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        Ordu'da sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı
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        Ordu'da düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi alkol operasyonu kapsamında Ünye ilçesinde 3 iş yeri ve 1 ikamete, Fatsa ilçesinde ise 1 iş yerine yönelik operasyon düzenledi.

        Ekiplerinin belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda 400 litre etil alkol, 468 adet alkol yapımında kullanılan aroma verici, 440 adet şişe kapağı, 32 şişe (32 litre) sahte alkol, 6 bin adet makaron ile 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheliden B.T. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 3’ü ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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