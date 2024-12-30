Ordu'da trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi

Coşkan, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazadan yaralı olarak kurtarılan Enes Coşkan, 112 acil sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akkuş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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