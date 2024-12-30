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        Ordu'da trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi

        –Ordu'nun Akkuş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 16:39 Güncelleme: 30.12.2024 - 16:45
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        Ordu'da trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi
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        –Ordu’nun Akkuş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

        Alınan bilgiye göre, ilçenin Dumantepe mevkisinde, Enes Coşkan’ın kullandığı 34 ENS 452 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık arazide uçuruma yuvarlandı.

        Kazadan yaralı olarak kurtarılan Enes Coşkan, 112 acil sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akkuş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Coşkan, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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