Ordu'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Ordu'da 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Umay Lina" ismi verildi.

Altınordu ilçesindeki özel hastanede, Burçin Şahin Yılmaz ile Mehmet Yılmaz çiftinin 00.15'te 3 kilo 115 gram ağırlığında bebekleri doğdu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Büşra Şahin, gazetecilere, 2025 yılının ilk bebeği Umay Lina'nın normal doğum ile sağlıklı bir şekilde hayata "merhaba" dediğini söyledi.

Anne Burçin Şahin Yılmaz (29) ise ikinci çocuğunun yeni yılın ilk bebeği olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Baba Mehmet Yılmaz da (30) sağlıklı bir bebekleri olduğunu belirterek, "Çok şükür şu anda herhangi bir problemimiz yok. Eşim erken doğacağına ilişkin söylüyordu ama ben inanmıyordum. Nasip oldu ve bu saati de beklemiyorduk. Biraz daha zamanı vardı. Normalde iki hafta erken doğdu. Nasip kısmet." dedi.