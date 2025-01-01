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        Ordu'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

        Ordu'da 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Umay Lina" ismi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 02:28 Güncelleme: 01.01.2025 - 02:51
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        Ordu'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
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        Ordu'da 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Umay Lina" ismi verildi.

        Altınordu ilçesindeki özel hastanede, Burçin Şahin Yılmaz ile Mehmet Yılmaz çiftinin 00.15'te 3 kilo 115 gram ağırlığında bebekleri doğdu.

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Büşra Şahin, gazetecilere, 2025 yılının ilk bebeği Umay Lina'nın normal doğum ile sağlıklı bir şekilde hayata "merhaba" dediğini söyledi.

        Anne Burçin Şahin Yılmaz (29) ise ikinci çocuğunun yeni yılın ilk bebeği olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

        Baba Mehmet Yılmaz da (30) sağlıklı bir bebekleri olduğunu belirterek, "Çok şükür şu anda herhangi bir problemimiz yok. Eşim erken doğacağına ilişkin söylüyordu ama ben inanmıyordum. Nasip oldu ve bu saati de beklemiyorduk. Biraz daha zamanı vardı. Normalde iki hafta erken doğdu. Nasip kısmet." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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