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        Ordu'da ilkokul öğrencileri skolyoz hastası gencin tedavi masraflarına destek oldu

        Ordu'da ilkokul öğrencileri, skolyoz (omurga eğriliği) hastası Tuğba Tınkır'ın ameliyat masrafları için başlatılan kampanyaya destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 10:55 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:01
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        Ordu'da ilkokul öğrencileri skolyoz hastası gencin tedavi masraflarına destek oldu
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        Ordu'da ilkokul öğrencileri, skolyoz (omurga eğriliği) hastası Tuğba Tınkır'ın ameliyat masrafları için başlatılan kampanyaya destek verdi.

        Fatsa ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Tınkır, AA muhabirine, doğuştan skolyoz hastası olması nedeniyle daha önce iki kez ameliyat edildiğini söyledi.

        Operasyonlara rağmen omurgasının eğilmeye devam ettiğini anlatan Tınkır, bu nedenle de bir ameliyat daha olması gerektiğini ifade etti.

        Tınkır, ameliyatın hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Ameliyat masrafı 3 milyon lira. Bu yüzden Valilik onaylı bir kampanya başlattık. Kampanya dahilinde masrafın bir çoğunu destekler sayesinde toparladık. 100 bin liraya daha ihtiyacımız var." dedi.

        İlkokul öğrencilerinin kendisine destek olmak için oyuncaklarını ve kitaplarını sattığını belirten Tınkır, hem çocuklara hem de onları duyarlı bir şekilde yetiştiren ailelerine teşekkür etti.

        Kampanya boyunca kendisini yalnız bırakmayan ve destek olan herkese teşekkür eden Tınkır, "Sağlığıma kavuşabilmem için son bir adım kaldı. Bu süreçte desteğe ihtiyacım var. Şimdiden herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

        Valilik onayıyla 23 Eylül'de yardım kampanyasının başladığını dile getiren Tınkır, 21 Ocak'taki ameliyat tarihine kadar eksik kalan kısmı tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        İlkokul 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Uygar Deniz Bektaş, kampanya için arkadaşlarıyla oyuncak ve kitaplarını satarak katkı sağladıkları için memnun olduklarını aktardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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