Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ayrık omurga hastalığıyla mücadele eden Yusuf Efe, milli forma hedefiyle kulaç atıyor

        HAYATİ AKÇAY - Ordu'da doktor tavsiyesi üzerine tedavi amacıyla başladığı yüzmede çok sayıda madalya kazanan 15 yaşındaki Yusuf Efe Gündüz, hayalini kurduğu milli formaya kavuşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:17 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayrık omurga hastalığıyla mücadele eden Yusuf Efe, milli forma hedefiyle kulaç atıyor
        ABONE OL

        HAYATİ AKÇAY - Ordu'da doktor tavsiyesi üzerine tedavi amacıyla başladığı yüzmede çok sayıda madalya kazanan 15 yaşındaki Yusuf Efe Gündüz, hayalini kurduğu milli formaya kavuşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Tedavi edilmediği takdirde kamburluğa ve yürümeye engel oluşturabilen spina bifida (ayrık omurga hastalığı) ile dünyaya gelen Yusuf Efe, 8 yıl önce fiziksel gelişimini desteklemek için yüzmeye başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ücretsiz kurslarına katılan Yusuf Efe'nin yüzmeye ilgisi her geçen gün arttı. Ordu Büyükşehir Belediyespor bünyesinde bir yıl önce çalışmalara başlayan Yusuf Efe, katıldığı yarışmalarda çeşitli dereceler elde etti. 50'ye yakın madalya kazanan Yusuf Efe, en son 28-30 Aralık 2024'te Gaziantep'te Türkiye Yüzme Federasyonunca düzenlenen Para Yüzme ve DEAF Yüzme Milli Takım Seçmeleri'nde çeşitli kategorilerde 6 altın madalyanın sahibi oldu.

        Aksayarak yürüyen Yusuf Efe, elde ettiği başarı sayesinde 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak Para Yüzme ve DEAF Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmelerine katılma hakkı kazandı.

        Spor lisesi öğrencisi Yusuf Efe Gündüz, antrenörü Rus asıllı Aljona Masnjova gözetiminde Durugöl Olimpik Yüzme Havuzunda milli mayoyu giymek için çalışmalarını sürdürüyor.

        - "En önemli adımı geçerek milli takım seçmelerine katılma hakkı elde ettim"

        Yusuf Efe Gündüz, AA muhabirine, doğuştan omurga hastalığı nedeniyle çeşitli ameliyatlar geçirdiğini söyledi.

        En son 7 yaşında ameliyatını yapan doktorun tavsiyesi üzerine yüzmeyle ilgilenmeye başladığını anlatan Yusuf Efe, daha sonra çok sevdiği bu spordan kopamadığını ifade etti.

        Yarışmalarda çok sayıda madalya kazandığını belirten sporcu, en son Gaziantep'teki mili takım seçmeleri için düzenlenen yarışmada 6 altın madalyanın sahibi olduğunu, böylece milli takım seçmelerine katılma vizesini aldığını vurguladı.

        Yüzmede hedeflerinden birinin milli formayı giyebilmek olduğunun altını çizen Yusuf Efe, "Bunun için en önemli adımı geçerek milli takım seçmelerine katılma hakkı elde ettim. Şimdiki hedefim ise çok çalışarak milli takıma girip bu sporda daha da yükselebilmek. Milli forma ile ülkemi yurt dışında temsil etmek istiyorum." dedi.

        Antrenörünün desteğiyle eksiklerini gidermeye çalıştığına işaret eden Yusuf Efe, "Yüzmeyi çok seviyorum ve bu sporda kendimi oldukça iyi hissediyorum. Kendime bu anlamda çok güveniyorum. İnşallah önce ailemin desteğiyle, sonra hocamın katkılarıyla hedeflerime ulaşacağım." diye konuştu.

        Yusuf Efe, her sporcu gibi kendisinin de en büyük hedefinin ülkesini olimpiyat oyunlarında temsil etmek olduğunu sözlerine ekledi.

        - "Yusuf Efe ile çok büyük başarılar hedefliyoruz"

        Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübünde üçüncü kademede antrenörlük yapan Aljona Masnjova ise 25 yıl önce geldiği Türkiye'de çok sayıda sporcu yetiştirdiğini söyledi.

        Yusuf Efe ile kulüpte tanıştığını anlatan Masnjova, şöyle devam etti:

        "Yusuf Efe ile çok büyük başarılar hedefliyoruz. Kendisi çok azimli ve çalışkan bir sporcu. En önemlisi disiplini elden bırakmayan bir sporcu. En son Gaziantep'te yapılan yarışmada Yusuf Efe, 6 altın madalya kazanarak bu alanda ne kadar iddialı olduğunu göstermiş oldu. Burada barajı geçerek milli takım seçmelerine katılma hakkını elde etti. Bu onun ve bizim için önemli bir aşama oldu."

        İlk hedefin Yusuf Efe'nin milli takıma girmesini ardından da Türkiye'yi milli forma ile yurt dışında temsil etmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Masnjova, "Asıl hedef Avrupa, dünya ve belki ileride olimpiyatlara katılarak Türkiye'yi temsil etmektedir. Çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz." dedi.

        Yusuf Efe'yi antrenmanlarda yalnız bırakmayan anne Rabia Gündüz de oğluna çok güvendiğini ve kendisine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        30 bıçak darbesinde 17,5 yıllık cezanın gerekçesi açıklandı!
        30 bıçak darbesinde 17,5 yıllık cezanın gerekçesi açıklandı!
        Bir kişi ölmüştü! Adana'daki kanlı düelloda sır çözüldü!
        Bir kişi ölmüştü! Adana'daki kanlı düelloda sır çözüldü!
        Tesla aracın patlatılmasında ChatGPT detayı
        Tesla aracın patlatılmasında ChatGPT detayı
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        İnternet kafede sağır ve dilsiz çocuğa şiddet!
        İnternet kafede sağır ve dilsiz çocuğa şiddet!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Tutaklanması talep edildi
        Tutaklanması talep edildi
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        Trump'tan Kanada haritası paylaşımı
        Trump'tan Kanada haritası paylaşımı
        İntikam uykusuzluğu
        İntikam uykusuzluğu

        Benzer Haberler

        Fabrikada ütü kazanını tamir ederken akıma kapılan işçi öldü
        Fabrikada ütü kazanını tamir ederken akıma kapılan işçi öldü
        Ordu'da Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlend...
        Ordu'da Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlend...
        Ordu'da tekstil fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Ordu'da tekstil fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Ordu'da 90 yaşındaki yürüme engelli "engelsiz taksi" ile Boztepe'yi gezdi
        Ordu'da 90 yaşındaki yürüme engelli "engelsiz taksi" ile Boztepe'yi gezdi
        Üniversitede hazırladığı tezden etkilenen genç girişimci çiftlik kurdu
        Üniversitede hazırladığı tezden etkilenen genç girişimci çiftlik kurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da vatandaşlarla sohbet etti, çay içti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da vatandaşlarla sohbet etti, çay içti