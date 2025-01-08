Ordu-Giresun Havalimanı'ndan geçen yıl 957 bin 272 yolcu seyahat etti
Ordu-Giresun Havalimanı'nı 2024'te 957 bin 272 yolcu kullandı.
Ordu-Giresun Havalimanı'nı 2024'te 957 bin 272 yolcu kullandı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğü verilerine göre, 22 Mayıs 2015'te hizmete açılan havalimanında geçen yıl 6 bin 373 sefer yapıldı. Havalimanından geçen yıl 957 bin 272 yolcu seyahat etti.
Ordu-Giresun Havalimanı'nda aynı yıl 7 bin 870 ton yük trafiği gerçekleşti.
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