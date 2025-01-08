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        Ordu-Giresun Havalimanı'ndan geçen yıl 957 bin 272 yolcu seyahat etti

        Ordu-Giresun Havalimanı'nı 2024'te 957 bin 272 yolcu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 16:17 Güncelleme: 08.01.2025 - 16:17
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        Ordu-Giresun Havalimanı'ndan geçen yıl 957 bin 272 yolcu seyahat etti
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        Ordu-Giresun Havalimanı'nı 2024'te 957 bin 272 yolcu kullandı.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğü verilerine göre, 22 Mayıs 2015'te hizmete açılan havalimanında geçen yıl 6 bin 373 sefer yapıldı. Havalimanından geçen yıl 957 bin 272 yolcu seyahat etti.

        Ordu-Giresun Havalimanı'nda aynı yıl 7 bin 870 ton yük trafiği gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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