Ordu'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Yaralanan sürücüler İ.B. ve M.A.B. ile araçlarda bulunan İ.Ö. (41), Z.B. (29) ve N.K. (28) ise hastanelerde tedavi altına alındı.

Mevlüt Hızlı olay yerinde, ona çarpan araçta bulunan İsmail Bulmuş (56) ise kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.