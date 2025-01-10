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        Ordu'da Girişimcilik Zirvesi 2025 programı düzenlenecek

        ​​​​​​​Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde 16-17 Ocak'ta "Girişimcilik Zirvesi 2025" programı organize edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 16:22 Güncelleme: 10.01.2025 - 16:22
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        Ordu'da Girişimcilik Zirvesi 2025 programı düzenlenecek
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        ​​​​​​​Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde 16-17 Ocak'ta "Girişimcilik Zirvesi 2025" programı organize edilecek.

        Odadan yapılan yazılı açıklamada, programın girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, kadın girişimcileri desteklemek ve sürdürülebilir iş modellerine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

        Zirvenin ilk günü, "Girişimcilik Ekosisteminin Gücü" temasıyla girişimcilik alanındaki öncü kadınların deneyimlerini ve projelerini paylaşacağı oturumlara sahne olacağı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların kooperatifler yoluyla güçlendirilmesini hedefleyen projelerini aktaracak. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Aydoğdu kadın girişimcilerin iş dünyasındaki yerini, Reeder Kurucusu Sezen Sungur Saral kendi başarı hikayesini katılımcılarla paylaşacak. Duygu Çavdar Hepsiburada'nın kadın girişimcilere yönelik teknoloji desteklerini anlatırken, Ordu Baro Başkanı Birsen Uçar ise kadınların adalete erişim süreçlerinde yaşadığı zorluklara dikkati çekecek."

        Açıklamada, zirvenin ikinci günü, "Yarını Tasarlamak: Sosyal Girişimcilik ve Sürdürülebilirlik" başlığı altında sürdürülebilir iş modelleri ve sosyal girişimcilik üzerine odaklanılacağı ifade edildi.

        Kale Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Esra Yazıcı Tözge'nin başarılı bir kooperatifleşme hikayesini aktarırken, Arabica Coffee House Kurucusu Elif Ülger Yalçın'ın girişimcilik deneyimlerini paylaşacağı belirtilen açıklamada, Zübeyde Ağsakallı'nın inovasyon ve start-up yönetiminin önemini, Sevda Karaali'nin de kadın girişimcilerin perakende pazarında sürdürülebilir bir yer edinmeleri için izlenmesi gereken yolları ele alacağına işaret edildi.

        Zirvenin yalnızca girişimcilere değil, kamu ve özel sektör temsilcilerine de iş birliği fırsatları sunacağının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "KOSGEB ve bankalar gibi kurumlar girişimcilere sundukları desteklerle ilgili detayları paylaşacak. Ödül töreniyle tamamlanacak olan etkinlik, girişimcilik ekosistemine yeni bir ivme kazandırmayı amaçlıyor. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın liderliğinde düzenlenen Girişimcilik Zirvesi 2025, Ordu'yu girişimcilik ve yenilikçilikte bir merkez haline getirmeyi hedefliyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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