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        Ordu'da fındığın kilogramı 125 liradan işlem görüyor

        Ordu'da fındığın kilogramı serbest piyasada 125 liradan işlem görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 13:23 Güncelleme: 13.01.2025 - 13:27
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        Ordu'da fındığın kilogramı 125 liradan işlem görüyor
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        Ordu'da fındığın kilogramı serbest piyasada 125 liradan işlem görüyor.

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, serbest piyasada uzun süredir 120 liradan işlem gören fındık fiyatının 125 liraya yükseldiğini söyledi.

        Fındık fiyatının yeniden yükselişe geçtiğini belirten Soydan, "Ordu'da yaklaşık 2 aydan bu yana 120 liradan işlem gören 50 randımanlı fındığın fiyatı yeniden artmaya başladı. Fiyatlar şu anda yükselişi eğiliminde. Tahminimiz ilerleyen haftalarda bu fiyatların biraz daha yukarılara çıkması yönünde." dedi.

        Deposunda fındık bekleten üreticilerin süreci yakından takip ettiğini aktaran Soydan, bir süre daha vatandaşların piyasayı izlemesini tavsiye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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