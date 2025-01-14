Ordu'da cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle toplantı yapıldı

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Esma Ersin, Ordu'da cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altınordu Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Ersin, Vali Yardımcısı Turgay Ergin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, kentteki cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileri katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın selamını katılımcılara ileten Ersin, Ordu'nun toplantı gerçekleştirdikleri 51'inci il olduğunu belirtti.

"Türkiye'nin Huzuru" başlığı adı altında milli birlik ve kardeşlik diyerek çıktıkları yolda Ordu'da bulunduklarını anlatan Ersin, şunları kaydetti:

"Bizler tanış olmak için kapı kapı dolaşıyoruz. Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmıyoruz. Türkiye genelinde yaptığımız bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde bir belgesel haline de getireceğiz. Sizin dertlerinizle dertlenmek, tanış olmak, sizlerden gelecek değerli öngörüleri almak için buradayız. Hemhal olmak istedik. Teşrif ettiğiniz için ayağınıza, yüreğinize sağlık."

Toplantıda, kentteki cemevi ve Alevi derneklerinin yetkililerinin sorun, talep ve önerileri dinlendi.