Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle toplantı yapıldı

        İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Esma Ersin, Ordu'da cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:15 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle toplantı yapıldı
        ABONE OL

        İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Esma Ersin, Ordu'da cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altınordu Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Ersin, Vali Yardımcısı Turgay Ergin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, kentteki cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileri katıldı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın selamını katılımcılara ileten Ersin, Ordu'nun toplantı gerçekleştirdikleri 51'inci il olduğunu belirtti.

        "Türkiye'nin Huzuru" başlığı adı altında milli birlik ve kardeşlik diyerek çıktıkları yolda Ordu'da bulunduklarını anlatan Ersin, şunları kaydetti:

        "Bizler tanış olmak için kapı kapı dolaşıyoruz. Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmıyoruz. Türkiye genelinde yaptığımız bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde bir belgesel haline de getireceğiz. Sizin dertlerinizle dertlenmek, tanış olmak, sizlerden gelecek değerli öngörüleri almak için buradayız. Hemhal olmak istedik. Teşrif ettiğiniz için ayağınıza, yüreğinize sağlık."

        Toplantıda, kentteki cemevi ve Alevi derneklerinin yetkililerinin sorun, talep ve önerileri dinlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Melania Trump Beyaz Saray için hazır
        Melania Trump Beyaz Saray için hazır
        Cimbom'un dört atlısı!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        İtirazları kabul edilmedi
        İtirazları kabul edilmedi
        İspanya'dan konut krizine 'yüzde 100' vergili önlem
        İspanya'dan konut krizine 'yüzde 100' vergili önlem

        Benzer Haberler

        Otomobil yayaya çarptı: 3 yaralı
        Otomobil yayaya çarptı: 3 yaralı
        Akkuş Belediyespor, Alanya Belediyespor karşısında galibiyet hedefliyor
        Akkuş Belediyespor, Alanya Belediyespor karşısında galibiyet hedefliyor
        Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Ordu'da fındığın kilogramı 125 liradan işlem görüyor
        Ordu'da fındığın kilogramı 125 liradan işlem görüyor
        Ordu'da motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı
        Ordu'da motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı
        Ordu'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Ordu'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı