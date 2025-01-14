Ordu'da yamaç paraşütü pilotu, arkadaşı ve köpeğiyle uçuş gerçekleştirdi

İlk defa köpekle tandem uçuşu gerçekleştirdiğini belirten Şahin, keyifli ve unutulmayacak bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Altınordu Boztepe Yamaç Paraşütü Kulübü Başkanı olan Durmuş Şahin, AA muhabirine, yamaç paraşütü yaparak her fırsatta kentin tanıtımına katkı sağlamaya çalıştığını söyledi.

Yaklaşık 20 dakika süren ve aksiyon kamerasıyla da kaydedilen uçuş, sorunsuz tamamlandı.

Ordu'da yamaç paraşütü pilotu Durmuş Şahin, arkadaşı ve köpeğiyle Boztepe'den yaptığı atlayışı aksiyon kamerasıyla kaydetti.

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