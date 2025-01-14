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        Ordu'da yamaç paraşütü pilotu, arkadaşı ve köpeğiyle uçuş gerçekleştirdi

        Ordu'da yamaç paraşütü pilotu Durmuş Şahin, arkadaşı ve köpeğiyle Boztepe'den yaptığı atlayışı aksiyon kamerasıyla kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 17:09 Güncelleme: 14.01.2025 - 17:09
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        Ordu'da yamaç paraşütü pilotu, arkadaşı ve köpeğiyle uçuş gerçekleştirdi
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        Ordu'da yamaç paraşütü pilotu Durmuş Şahin, arkadaşı ve köpeğiyle Boztepe'den yaptığı atlayışı aksiyon kamerasıyla kaydetti.

        Kentte 12 yıldır yamaç paraşütü yapan Durmuş Şahin, arkadaşı ve "Kaju" isimli köpeğiyle 530 rakımlı Boztepe'ye çıktı.

        Şahin, şehri kuşbakışı gören Boztepe'de atlayış pistindeki hazırlıkların ardından köpeği kucağında tutan arkadaşıyla havalandı.

        Yaklaşık 20 dakika süren ve aksiyon kamerasıyla da kaydedilen uçuş, sorunsuz tamamlandı.

        Altınordu Boztepe Yamaç Paraşütü Kulübü Başkanı olan Durmuş Şahin, AA muhabirine, yamaç paraşütü yaparak her fırsatta kentin tanıtımına katkı sağlamaya çalıştığını söyledi.

        İlk defa köpekle tandem uçuşu gerçekleştirdiğini belirten Şahin, keyifli ve unutulmayacak bir etkinlik olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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