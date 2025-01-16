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        Ordu'da evin banyosuna giren baykuşu itfaiye çıkardı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evin banyosuna giren baykuş, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 21:20 Güncelleme: 16.01.2025 - 21:20
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        Ordu'da evin banyosuna giren baykuşu itfaiye çıkardı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evin banyosuna giren baykuş, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Çınarlık Mahallesi Nilüfer Sokak'ta üç katlı binanın havalandırma boşluğundan 3. kattaki dairenin banyosuna giren baykuşu fark eden ev sahipleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, baykuşu evden çıkardı.

        Yapılan kontrollerde herhangi bir yarası olmadığı belirlenen baykuş, doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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