Ordu'da kazada yaralanan uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede öldü
Ordu'da trafik kazasında yaralanan uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ordu'da trafik kazasında yaralanan uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda 7 Kasım 2024'te kullandığı 52 AU 954 plakalı otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Önder Öztürk, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Trabzon'da görevli Öztürk'ün, izni dolayısıyla memleketi Ordu'ya gelirken kazanın meydana geldiği öğrenildi.
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