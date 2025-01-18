Ordu'da uzman çavuşun cenazesi defnedildi

Ordu'nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda 7 Kasım 2024'te kullandığı 52 AU 954 plakalı otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan bir çocuk babası Öztürk, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmişti. Trabzon'da görevli Öztürk'ün, izni dolayısıyla memleketi Ordu'ya gelirken kazanın meydana geldiği öğrenilmişti.

Öztürk'ün annesi Gülseren, babası Cavit ve eşi Kübra Öztürk taziyeleri kabul etti.

Törene, Öztürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Muharrem Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Aytekin ve vatandaşlar katıldı.

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