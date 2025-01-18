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        Ordu'da uzman çavuşun cenazesi defnedildi

        Ordu'da trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Uzman Çavuş Önder Öztürk'ün (26) cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 16:44 Güncelleme: 18.01.2025 - 16:44
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        Ordu'da uzman çavuşun cenazesi defnedildi
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        Ordu'da trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Uzman Çavuş Önder Öztürk'ün (26) cenazesi toprağa verildi.

        Öztürk için Ünye ilçesi Pelitliyatak Mahallesi'ndeki Orta Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Öztürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Muharrem Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Aytekin ve vatandaşlar katıldı.

        Öztürk'ün annesi Gülseren, babası Cavit ve eşi Kübra Öztürk taziyeleri kabul etti.

        Cenaze, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

        Ordu'nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda 7 Kasım 2024'te kullandığı 52 AU 954 plakalı otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan bir çocuk babası Öztürk, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmişti. Trabzon'da görevli Öztürk'ün, izni dolayısıyla memleketi Ordu'ya gelirken kazanın meydana geldiği öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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