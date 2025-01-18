AK Parti Ünye Kadın Kolları Başkanlığına Yeliz Ürer Araz seçildi.

Göreve seçilen Araz, "Devraldığımız bayrağı daha da ileriye taşıyacağız. Bugüne kadar partimize canla başla gönül vermiş eski ilçe kadın kolları başkanlarımıza katkıları dolayısıyla teşekkür ediyorum." dedi.

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