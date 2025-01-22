Akkuş Belediyespor, TÜRŞAD karşısında galibiyet hedefliyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, yarın sahasında TÜRŞAD ile yapacağı karşılaşmada galibiyet hedefliyor.

Kulüp menajeri Soner Efil, AA muhabirine, TÜRŞAD ile yapacakları 18. hafta mücadelesinin hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Ligde zor günler geçirdiklerini ve kötü gidişe dur demek istediklerini aktaran Efil, "TÜRŞAD maçında galibiyet alarak moral bulmak istiyoruz. Alacağımız bir galibiyet takımın toparlanmasında önemli etken olacak. Ligde sonuna kadar mücadele edeceğiz, asla pes etmeyeceğiz. Alacağımız galibiyetle çıkış yakalamak istiyoruz." diye konuştu.

Efil, galibiyet için teknik heyete ve oyunculara güvendiklerini, zorlu karşılaşmada taraftar desteğinin önemli olduğunu kaydetti.