Ordu'da çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da olay yerine gelerek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangını fark ederek dışarı çıkan aile, evin alt katındaki ahırdan hayvanları tahliye etti.

İlçenin Derinçay Mahallesi'nde Bilal Tepe'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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