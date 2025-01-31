Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1906 sentetik ecza, 22 uyuşturucu hap, 36 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 56 gram sentetik uyuşturucu, 200 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu, 5 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, 69 tabanca fişeği, 4 muşta, sustalı bıçak, kelepçe, 9 cep telefonu ile 36 bin 600 lira ele geçirildi.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.