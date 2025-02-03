Ordu'da hamsinin kilogramı 250 liradan satılıyor

Fiyatlarda artış yaşansa da vatandaşın balığa ilgi gösterdiğini dile getiren Karadeniz, "Özellikle hamsi ve istavrite ilgi güzel. Vatandaşlarımız mevsim balıklarını tüketmeye devam ediyor." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.